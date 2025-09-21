Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Badeunfall auf der Insel Usedom

PR Heringsdorf (ots)

Am 21.09.2025, gegen 11:10 Uhr, wurden Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei zu einem Badeunfall nach Mellenthin, Ortsteil Drewichow gerufen. Nach derzeitigem Kenntnisstand begab sich der 64-jährige aus Berlin stammende Mann in den Krienker See. Kurze Zeit später rief er um Hilfe und machte weiterhin durch Winken auf sich aufmerksam. Anschließend war er nicht mehr zu sehen. Ersthelfer begaben sich unvermittelt ins Wasser und bargen den bereits leblosen Mann. An Land wurden umgehend Reanimationsmaßnahmen eingeleitet. Diese blieben jedoch erfolglos. Der eingesetzte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Der Kriminaldauerdienst aus Anklam hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet

