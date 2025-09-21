PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 2. Lassaner Parkfest - Polizei zieht Bilanz

Lassan (ots)

Am gestrigen Samstag (20. September 2025) fand das 2. Parkfest in Lassan statt. Nachdem im Laufe des Tages vor allem Angebote für Kinder und Familien geboten wurden, wurde es am Abend eher musikalisch. Ab 20:00 Uhr nahmen circa 300 Personen an der Veranstaltung teil.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen war ein Teil der Besucher der rechten Klientel zuzuordnen. Der überwiegende Teil hatte jedoch keinen solchen politischen Hintergrund.

Gegen 24 Uhr wurde das Parkfest durch den Leiter der Veranstaltung geplant beendet.

Die Veranstaltung verlief weitestgehend störungsfrei. Es wurde eine Anzeige wegen des Verdachtes des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen haben die Polizeiinspektion und Kriminalpolizeiinspektion Anklam übernommen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.09.2025 – 14:55

    POL-NB: Motorradfahrer wird durch Unfall leicht verletzt

    PR Wolgast (ots) - Am Samstag, den 20.09.2025, kam es um 11:05 Uhr auf der B111 auf Höhe der Ortsumgehung Wolgast zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad mit einem leichtverletzten Beteiligten. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 43-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Ford die K 22 von Groß Ernsthof kommend in Richtung der B 111. Dieser wollte an der Einmündung nach links in Fahrtrichtung ...

    mehr
  • 20.09.2025 – 12:04

    POL-NB: Polizei sucht Zeugen nach Trunkenheitsfahrt in Anklam

    PHR Anklam (ots) - Am Samstagmorgen, den 20.09.2025, um 08.40 Uhr, wird dem Polizeihauptrevier Anklam eine Verkehrsteilnehmerin gemeldet, welche zuvor in auffälliger Fahrweise die Leipziger Allee in Anklam passierte. Die eingesetzten Beamten des Polizeihauptreviers Anklam konnten die 46-jährige polnische Fahrzeugführerin mit ihrem weißen BMW antreffen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Es stellte sich heraus, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren