Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht!

Viernheim (ots)

Viernheim Viernheim: Am Montag (08.09.) kurz nach 14:00 Uhr ereignete sich in der Heddesheimer Straße, in Höhe der Autobahnbrücke A659, ein Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Rollerfahrer.

Nach ersten Ermittlungen befuhren beide Fahrer die Heddesheimer Straße aus Richtung Heddesheim kommend in Richtung Viernheim. Im Ampelbereich kam es aus noch unbekannten Gründen zum Unfall. Der Sachschaden beträgt mindestens 7000EUR.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206/9440-0 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell