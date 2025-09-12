Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Höchst: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Höchst im Odenwald (ots)

Am Donnerstag (11.09.) kam es zwischen 11:15 Uhr und 11:25 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz in der Erbacher Straße. Der Geschädigte stellte sein Fahrzeug gegen 11:15 Uhr in einer Parklücke ab und verließ die Örtlichkeit zu Fuß. Als er etwa 10 Minuten später wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er Kratzer auf der linken Seite des hinteren Kotflügels fest. Der Schaden entstand mutmaßlich beim Rangieren eines anderen Fahrzeugs. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf etwa 1.000 Euro. Die Polizei in Höchst erbittet Zeugenhinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und des flüchtigen Fahrzeugführers unter der Rufnummer 06163 / 941-0.

Berichterstatter: Ihrig, POK

