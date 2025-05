Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchter Einbruch in KiTa und versuchter Pkw-Diebstahl: Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0423

Am späten Freitagabend (09. Mai), gegen 23:10 Uhr, wurde die Polizei von einem aufmerksamen Zeugen über einen versuchten Einbruch in eine städtische Kindertagesstätte (KiTa) in Dortmund-Westerfilde informiert. Der Zeuge beobachtete eine verdächtige männliche Person auf dem Dach des Gebäudes. Der Tatverdächtige versuchte offenbar, über das Dach in die KiTa einzubrechen. Der Zeuge meldete dies umgehend über den Notruf der Polizei. Im weiteren Verlauf sprang der Täter vom Dach und flüchtete zu Fuß über den Biehleweg in Richtung Mosselde. Dank einer raschen Fahndung konnte ein 27-jähriger Mann, der bereits polizeilich bekannt ist und in Dortmund wohnt, aufgrund der Täterbeschreibung angetroffen und festgenommen werden. Der Tatverdächtige wurde zur Identitätsfeststellung und ED-Behandlung zu einer Polizeiwache gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und aufgrund der fehlenden Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft wurde er wieder entlassen.

Zwei Tage später (11. Mai) kam es am frühen Sonntag, gegen 02:24 Uhr, zu einem erneuten Einsatz der Polizei. Zivile Beamte nahmen einen weiteren Tatverdächtigen fest. Dieser war im Bereich des Zinkhüttenwegs, in unmittelbarer Nähe einer Diskothek auf verdächtige Weise unterwegs. Im Rahmen verstärkter Kontrollen, die aufgrund vermehrter Pkw-Aufbrüche in der Region in den Nächten von Samstag auf Sonntag durchgeführt wurde, fiel den Beamten ein 20-jähriger Dortmunder auf. Der 20-Jährige lief an mehreren geparkten Pkw entlang und leuchtete mit einer Taschenlampe in deren Innenräume. Anschließend versuchte er, die Scheiben einiger Fahrzeuge einzuschlagen. Zu seiner Überraschung versuchte er auch einen zivilen Streifenwagen zu öffnen, indem er an der verschlossenen Tür zog und gegen die Scheibe schlug. Als er die Polizisten bemerkte, flüchtete er fußläufig in Richtung Klönnestraße. Dort stieß er mit zwei weiteren unbekannten Personen zusammen. Kurz darauf konnten die drei Verdächtigen an der Ecke Klönnestraße/Hallesche Straße gestellt werden. Während zwei Personen flüchten konnten, wurde der 20-jährige Mann durch die Beamten festgenommen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die flüchtigen Personen nicht mehr aufgefunden werden. Alle betroffenen Fahrzeuge blieben unbeschädigt. Nach einer negativen Prüfung auf die besonderen Voraussetzungen einer Untersuchungshaft und der Feststellung der Identität wurde der 20-jährige Mann von der Polizeiwache entlassen. Gegen beide Tatverdächtige wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell