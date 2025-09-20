Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der B 192 mit 5 leichtverletzten Personen zwischen Klink und Sembzin

Waren (LK MSE) (ots)

Am 20.09.2025 gegen 16:10 Uhr ereignete sich auf der B192 zwischen Klink und Sembzin ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Der 68-jährige Fahrzeugführer eines Ford Mondeo kam aus bisher ungeklärter Ursache nach links von seinem Fahrstreifen ab und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw BMW eines 77-jährigen Fahrzeugführers frontal zusammen. In der weiteren Folge kam der Ford in einem Graben neben der Fahrbahn zum Stehen, der BMW kollidierte anschließend mit den Leitplanken am rechten und linken Fahrbahnrand. Durch den Verkehrsunfall wurden die vier Fahrzeuginsassen des Ford und der Fahrzeugführer des BMW leichtverletzt. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 40.000EUR. Die B192 musste für die Rettungs- und Aufräumarbeiten vorübergehend vollständig gesperrt werden. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

