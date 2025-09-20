PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der B 192 mit 5 leichtverletzten Personen zwischen Klink und Sembzin

Waren (LK MSE) (ots)

Am 20.09.2025 gegen 16:10 Uhr ereignete sich auf der B192 zwischen 
Klink und Sembzin ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Der 
68-jährige Fahrzeugführer eines Ford Mondeo kam aus bisher 
ungeklärter Ursache nach links von seinem Fahrstreifen ab und stieß 
mit einem entgegenkommenden Pkw BMW eines 77-jährigen Fahrzeugführers
frontal zusammen. In der weiteren Folge kam der Ford in einem Graben 
neben der Fahrbahn zum Stehen, der BMW kollidierte anschließend mit 
den Leitplanken am rechten und linken Fahrbahnrand. 
Durch den Verkehrsunfall wurden die vier Fahrzeuginsassen des Ford 
und der Fahrzeugführer des BMW leichtverletzt. Die beiden Pkw waren 
nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der Gesamtschaden 
beläuft sich auf circa 40.000EUR.
Die B192 musste für die Rettungs- und Aufräumarbeiten vorübergehend 
vollständig gesperrt werden.

Im Auftrag

David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

