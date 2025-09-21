PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NB: Diebstahl eines PKW VW in Friedland (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Friedland (ots)

In der Zeit vom 20.09.25, 23:30 Uhr bis zum 21.09.25, 08:45 Uhr wurde
in der Bresewitzer Straße in Friedland ein grauer PKW VW T4 
entwendet. Dieser hat das amtlichen Kennzeichen MST-TH 810. Der Wert 
des Fahrzeugs wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.
Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des
PKW machen können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier 
Friedland unter 039601/300-224, die Internetwache der Landespolizei 
M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere 
Polizeidienststelle zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

