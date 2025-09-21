Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl eines PKW VW in Friedland (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Friedland (ots)

In der Zeit vom 20.09.25, 23:30 Uhr bis zum 21.09.25, 08:45 Uhr wurde in der Bresewitzer Straße in Friedland ein grauer PKW VW T4 entwendet. Dieser hat das amtlichen Kennzeichen MST-TH 810. Der Wert des Fahrzeugs wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des PKW machen können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedland unter 039601/300-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell