LPI-NDH: Körperliche Auseinandersetzung - eine Person verletzt

Sondershausen (ots) - Seinen Einkauf erledigte ein unbekannter Mann am Dienstag in einem Supermarkt in der Albert-Kunze-Straße. Jedoch versteckte der Kunde verschiedene Waren in seinen Taschen und versuchte so die erbeuteten Gegenstände am Körper aus dem Geschäft zu transportieren. Nach dem Bezahlen gegen 09.30 Uhr wurde der unbekannte Dieb im Kassenbereich angesprochen und gebeten die Mitarbeiter zu begleiten. Der Täter negierte den Vorwurf des Diebstahls und ergriff ...

