Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendieb entkommen

Sondershausen (ots)

Seinen Einkauf erledigte ein unbekannter Mann am Dienstag in einem Supermarkt in der Albert-Kunze-Straße. Jedoch versteckte der Kunde verschiedene Waren in seinen Taschen und versuchte so die erbeuteten Gegenstände am Körper aus dem Geschäft zu transportieren. Nach dem Bezahlen gegen 09.30 Uhr wurde der unbekannte Dieb im Kassenbereich angesprochen und gebeten die Mitarbeiter zu begleiten. Der Täter negierte den Vorwurf des Diebstahls und ergriff die Flucht. Der Wert des erlangten Beuteguts ist unbekannt.

Wer Hinweise zum Täter oder seiner Fluchtrichtung geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0195588

