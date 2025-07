Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zerstörerische Wut - Leinefelde

Nordhausen (ots)

Eine Praxis in der Bergstraße suchte am Dienstagmorgen ein Mann mittleren Alters auf und hinterließ Spuren der Verwüstung. Gezielt und scheinbar sehr aufgebrachte ging der Herr in dem Praxisbereich auf eine Videoüberwachungsanlage zu und zerstörte diese unter der Zuhilfenahme eines spitzen Gegenstands. Am Tatort ließ er ein Fahrrad, mit dem er zum Tatort anreiste, zurück und entfernte sich rasant mit einem Auto vom Parkplatz. Hier wollte ihn eine Mitarbeiterin zur Rede stellen. Sie musste sich mit einem Sprung vor dem herannahenden Fahrzeug retten und blieb glücklicherweise unverletzt.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell