Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Paketzusteller bedrängt - Polizei ermittelt

Leinefelde (ots)

Bei der Vielzahl von Paketlieferungen sind Zusteller durch die Empfänger oft angehalten, Pakete an Ablageorten abzustellen. Hierzu kam es auch am Dienstag zur Mittagszeit in Leinefelde. Jedoch zeigte sich ein 64-jähriger Anwohner wenig über den Dienst des Boten begeistert und bedrängte diesen bei dessen Erscheinen an der Wohnanschrift. Im Zuge des Disputs kam es gegenüber dem Zusteller zu Drohgebärden und Beleidigungen sowie dem Anfertigen von Bildaufnahmen gegen seinen Willen.

Die Eichsfelder Polizei kam zum Einsatz und ermittelt nun gegen den aufgebrachten Anwohner wegen des vermutlich widerrechtlichen Anfertigens von Bildaufnahmen und den Beleidigungen zum Nachteil des Paketboten.

