Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw kollidieren

Leinefelde (ots)

In der Boschstraße, Ecke Vorm Pfaffenstiege, ereignete sich am Dienstag ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Eines der Fahrzeuge bewegte sich auf der Boschstraße und fuhr nach links in die Straße Vorm Pfaffenstiege ein. Dabei kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss pflichtwidrig von der Unfallstelle. Der Geschädigte fuhr dem 87-Jährigen nach und konfrontierte ihn mit der Unfallsituation. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. Zu Personenschäden kam es nicht.

Die Polizei leitete Ermittlungen gegen den Unfallverursachen wegen der Verkehrsunfallflucht.

