Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall in Kurve - zwei Autos nicht mehr fahrbereit

Heringen/Helme (ots)

In der Straße der Einheit begegneten sich am Dienstagnachmittag zwei Fahrzeuge, wobei eines in den Gegenverkehr geriet. In der Folge gab es eine Kollision beider Fahrzeuge, bei der glücklicherweise niemand verletzt wurde. Die Fahrzeuge hingegen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An der Unfallstelle kamen die Kameraden der örtlichen Feuerwehr zum Einsatz. Für etwa eineinhalb Stunden war kam es an zu Verkehrsbehinderungen.

