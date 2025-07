Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Berichtigungsmeldung: Frontalzusammenstoß auf der B93 bei Serbitzm vom 04.07.2025

Greiz (ots)

Treben OT Serbitz. Nach weiteren Erkenntnissen kam es am Donnerstag, den 03.07.2025 gegen 15:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B93. Entgegen der Erstmeldung vom 04.07.2025 befuhr der 62-jährige Pkw-Fahrer die B93 von Altenburg Richtung Borna. Hier geriet dieser aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr. Hier kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem weiteren Pkw, welcher in Richtung Altenburg fuhr. Die 61-jährige Fahrerin und die 59-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt. Auch der 62-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein geschätzter Sachschaden an beiden Dahrzuegen in einem mittleren fünfstelligen Betrag. Die Fahrbahn war für circa eine Stunde voll gesperrt. (SR)

_______

Greiz Treben OT Serbitz. Am Mittwoch (03.07.2025), gegen 15:45 Uhr, kam es auf der B93 in der Ortslage Serbitz zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Eine 61-jährige Fahrerin befuhr die Strecke in Richtung Borna, als sie aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidierte. Sowohl die 61-Jährige als auch die beiden Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs (59 und 62 Jahre alt) erlitten leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, welcher auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt wird. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell