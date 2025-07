LPI-G: Holzdiebstahl

Altenburg (ots) - Altenburg - Ein 66 Jahre alter Ladendieb entwendete am Nachmittag des 04.07.2025 im Bahnhofscenter in Altenburg über 30 Dosen Energydrinks. Diese Tat wurde zunächst nicht bemerkt, aber fiel dann auf, als er dreister Weise diese Energydosen vor dem Bahnhofscenter entleerte und auskippte, um anschließend das Dosenpfand für das Leergut zu kassieren. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 ...

