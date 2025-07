LPI-G: Kollision zwischen Kleinkraftrad und Pkw

Greiz (ots) - Mennsdorf. Am Samstag, den 05.07.2025, gegen 16:00 Uhr wurde in Mennsdorf durch unbekannte Täter das Scheunentor eines Wohnhauses auf unbekannte Art und Weise in Brand gesetzt. Der Anwohner bemerkte das Feuer frühzeitig und konnte ein weiteres Übergreifen verhindern. Dabei blieb er unverletzt. Der Täter entfernte sich nach der Tat in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen ...

