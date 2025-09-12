Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Gemeinsame Kontrolle von Zoll, Polizei, Landkreis Oldenburg und Gemeinde Großenkneten in Ahlhorn +++ Überprüfung von zehn Betrieben
Delmenhorst (ots)
+++ ERSTMELDUNG +++
Rund 100 Einsatzkräfte von Zoll, Polizei, Landkreis Oldenburg und Gemeinde Großenkneten führen zurzeit Kontrollen in insgesamt zehn Ahlhorner Lokalen und Geschäften durch. Vor allem mögliche Verstöße gegen das Schwarzarbeitsgesetz sowie das Mindestlohngesetz sollen so aufgedeckt werden.
Ein Bericht über den Verlauf der Kontrolle wird am morgigen Samstag, 13. September 2025, veröffentlicht.
Rückfragen bitte an:
Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL
Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell