POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Gemeinsame Kontrolle von Zoll, Polizei, Landkreis Oldenburg und Gemeinde Großenkneten in Ahlhorn +++ Überprüfung von zehn Betrieben

+++ ERSTMELDUNG +++

Rund 100 Einsatzkräfte von Zoll, Polizei, Landkreis Oldenburg und Gemeinde Großenkneten führen zurzeit Kontrollen in insgesamt zehn Ahlhorner Lokalen und Geschäften durch. Vor allem mögliche Verstöße gegen das Schwarzarbeitsgesetz sowie das Mindestlohngesetz sollen so aufgedeckt werden.

Ein Bericht über den Verlauf der Kontrolle wird am morgigen Samstag, 13. September 2025, veröffentlicht.

