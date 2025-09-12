PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Wissmannstraße in Delmenhorst sucht die Polizei nach Zeugen.

In der Zeit von Mittwoch, 10. September 2025, 21:00 Uhr, bis Donnerstag, 11. September 2025, 10:00 Uhr, haben Unbekannte zunächst versucht, Türen des Hauses aufzuhebeln. Nachdem sie daran scheiterten, schlugen sie eine Scheibe ein und verschafften sich so Zutritt. Ob sie bei der Suche nach Wertgegenständen erfolgreich waren, steht noch nicht fest.

Wer in der Wissmannstraße, zwischen Annenheider Straße und "Am Anger" verdächtige Personen gesehen hat, wird gebeten, unter 04221/1559-0 Kontakt mit der Polizei Delmenhorst aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

