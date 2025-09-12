Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Als Bücherschrank genutzte Telefonzelle in Brand gesetzt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 12. September 2025, gegen 02:00 Uhr, haben Unbekannte in der Lüneburger Straße in Delmenhorst eine als Bücherschrank genutzte Telefonzelle in Brand gesetzt und zerstört.

Eine Anwohnerin wurde in der Nacht auf den Brand aufmerksam und verständigte die Feuerwehr, die das Feuer schnell gelöscht hatte. Die Telefonzelle und darin enthaltene Bücher sind aber unbrauchbar geworden. Der entstandene Schaden beträgt mindestens 500 Euro.

Da von einer vorsätzlichen Begehung ausgegangen werden muss, bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen. Wer in der Nähe der Lüneburger Straße verdächtige Personen gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell