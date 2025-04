Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall bei Einfahren - 34-Jähriger leicht verletzt

Paderborn (ots)

(CK) - Am Mittwochnachmittag (23.04., 16.10 Uhr) beabsichtigte ein 59-jähriger Mann aus Delbrück mit seinem VW Caddy von einem Grundstück an der Bahnhofstraße 17 in den fließenden Verkehr einzubiegen, um über den linken Fahrstreifen nachfolgend in die Florianstraße abzubiegen.

Während des Einbiegens kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Quad eines 34-jährigen Paderborners, der den rechten Fahrstreifen der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Borchener Straße befuhr. Dabei wurde der 34-Jährige leicht verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde er zur ambulanten Behandlung in das St. Vincenz- Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Bahnhofstraße stadteinwärts zwischen der Grunigerstraße und der Borchener Straße bis 17.45 Uhr komplett gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

