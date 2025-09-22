PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizeidienststellen in Sassnitz wieder erreichbar

Sassnitz (ots)

Die heute Morgen (22.09.2025) gemeldete Störung der telefonischen Erreichbarkeit des Revieres und der Kriminalkommissariats Außenstelle sind behoben.

Die beiden Dienststellen sind wieder wie gewohnt erreichbar.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg

