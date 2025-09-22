Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Polizeidienststellen in Sassnitz wieder erreichbar
Sassnitz (ots)
Die heute Morgen (22.09.2025) gemeldete Störung der telefonischen Erreichbarkeit des Revieres und der Kriminalkommissariats Außenstelle sind behoben.
Die beiden Dienststellen sind wieder wie gewohnt erreichbar.
