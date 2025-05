Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kilometerlange Dieselspur zwischen Wöbbelin und Schwerin

Wöbbelin-Schwerin (ots)

Ein beschädigter PKW war am frühen Mittwochmorgen auf der L072 Ursache für eine über 30 Kilometer lange Dieselspur. Der havarierte PKW sei gegen 05:30 Uhr in Wöbbelin gestartet und bis nach Schwerin-Friedrichsthal gefahren, wo er nicht mehr weiterfahren konnte. Mehrere Hinweisgeber meldeten die Verunreinigung der Polizei, die für die Reinigung des rutschigen Dieselfilms auf der Fahrbahn eine Spezialfirma aus Schwerin hinzugezogen hatte. Die verantwortliche Autofahrerin musste ihr Fahrzeug abschleppen lassen. Was den Defekt an dem PKW hervorgerufen hat, ist derzeit noch unklar.

