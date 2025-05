Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt nach Brandstiftungen in Grabow, Parchim und Lübz

Grabow/Parchim/Lübz (ots)

Nach drei mutmaßlichen Brandstiftungen in Grabow, Parchim und Lübz hat die Kriminalpolizei nun die Ermittlungen in allen Fällen übernommen. Am späten Dienstagabend sollen unbekannte Täter einen manuellen Rollstuhl vor dem Mehrfamilienhaus in der Straße "Schillerplatz" angezündet haben. Gegen 22:10 Uhr haben Anwohner den Brand des Fortbewegungsmittels bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte konnten die Zeugen das Gerät vom Haus wegziehen und den Brand löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Eine Gefahr für das Mehrfamilienhaus habe nicht bestanden. In Parchim wurde die Feuerwehr gegen 18:45 Uhr zu einer brennenden Metallmülltonne in der Straße "Am Brunnen" alarmiert. Die Mülltonne sei durch den Brand leicht beschädigt worden. Bereits in der Nacht auf Dienstag sollen unbekannte Täter in Lübz Papier und Zeitungen auf einer Treppe zur Warenanlieferung eines Supermarktes in der Straße "An der Brücke" angezündet haben, wodurch Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstanden sein soll. Die Kriminalpolizei ermittelt in allen Fällen wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Hinweise zu den Fällen oder den Tätern nehmen die nächstgelegenen Polizeidienststellen entgegen. Auch über die Onlinewache der Polizei www.polizei.mvnet.de/onlinewache können Hinweise gegeben werden.

