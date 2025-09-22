PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Flammen greifen von Carport auf Wohnhaus über

Zinnowitz (ots)

Am gestrigen Sonntag, 21. September 2025, wurde der Polizei gegen 16:30 Uhr ein Brand in der Zinnowitzer Blumenstraße bekannt.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen habe zunächst ein Carport gebrannt. Von diesem haben die Flammen dann jedoch auf das zugehörige Wohnhaus sowie dessen Anbau übergegriffen. In beiden Gebäuden befinden sich mehrere Wohnungen, welche durch den Brand, zum Teil, nicht mehr bewohnbar sind. Zudem wurden durch den brennenden Carport ein Pkw sowie ein Anhänger beschädigt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 100.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes der fahrlässigen Brandstiftung. Zur Ermittlung der konkreten Brandursache kommt am heutigen Montag ein Brandursachenermittler zum Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

