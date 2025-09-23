PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Hirsch schlägt durch Windschutzscheibe - Fahrer leichtverletzt

Albinshof/ Nerdin (ots)

Am heutigen Morgen, 23. September 2025, ereignete sich auf der B 199 gegen 07:00 Uhr ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 29-jähriger Deutscher die B199 mit einem Transporter der Marke Opel. Zwischen Nerdin Horst und Albinshof trat plötzlich ein Hirsch auf die Fahrbahn. Der 29-Jährige konnte den Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr verhindern, wodurch es zum Unfall kam. Dabei erfasste er den Hirsch so, dass dieser durch die Windschutzscheibe schlug und sich in der Fahrerkabine des Transporters verkeilte.

Der 29-Jährige Fahrer des Opel wurde durch den Unfall leichtverletzt. Der schwerverletzte Hirsch musste am Unfallort durch einen Jäger erlöst werden.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro.

Die B 199 war zwischen den genannten Abschnitten für die Dauer von einer Stunde vollgesperrt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

