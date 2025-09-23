PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Neu Boltenhagen (ots)

Am gestrigen Montag, 22. September 2025, kam es gegen 12:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 26 zwischen Rappenhagen und Neu Boltenhagen.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen habe die 62-jährige Fahrerin eines Pkw VW die L 26 aus Richtung Kemnitz kommend in Richtung Neu Boltenhagen befahren. Vor dem VW sei eine überbreite Landmaschine gefahren.

Zwischen den Ortschaften Neu Boltenhagen und Rappenhagen habe die 62-Jährige dann zum Überholen der Landmaschine ausgeschert und hierbei den Pkw Kia übersehen, welcher am Fahrbahnrand hielt, um die Landmaschine vorbeifahren zu lassen. Beide Pkw stießen frontal zusammen. Durch den Unfall wurden drei Insassen des VW, im Alter von 62 bis 86 Jahren, sowie die 47-jährige Fahrerin des Kia leichtverletzt. Drei der Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 26.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Die L 26 war für die Dauer einer Dreiviertelstunde vollgesperrt.

Alle Beteiligten sind deutscher Nationalität.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

