PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Wertstoffhof mit Festnahme +++ Graffiti im Wohnhaus entdeckt +++ Autoscheibe eingeschlagen

Bad Schwalbach (ots)

1.Einbruch in Wertstoffhof mit Festnahme, Oestrich-Winkel, Gottestal, Sonntag, 17.08.2025, 21:10 Uhr

(lr) Am Sonntagabend verschafften sich eine Frau und zwei Männer unbefugten Zutritt zu einem Wertstoffhof in Oestrich. Gegen 21:10 Uhr durchtrennten die Verdächtigen in der Straße "Gottestal" den Umgebungszaun und entwendeten diverse Elektrogeräte und Gartenerde. Die Täter entfernten sich zuerst mit ihrem Auto vom Tatort, wurden schlussendlich jedoch dank eines aufmerksamen Zeugen von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Gegen sie wird nun wegen Einbruchs ermittelt.

2. Graffiti im Wohnhaus entdeckt,

Niedernhausen, Engenhahn, In der Lei, Samstag, 02.08.2025 bis Freitag, 15.08.2025, 17:00 Uhr

(lr) In dem Zeitraum vom 02.08.2025 bis zum 15.08.2025 verschandelten Unbekannte die Innenräume eines Hauses im Niedernhausener Ortsteil Engenhahn mit Graffiti. Die Täter verschafften sich gewaltvoll durch ein Fenster Zutritt zu dem Haus in der Straße "In der Lei" und besprühte im Obergeschoss die Decke, den Boden und die Wände verschiedener Räume.

Bei dem gewaltvollen Eindringen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Die Polizei in Idstein nimmt Hinweise unter der (06126) 9394-0 entgegen.

3. Autoscheibe eingeschlagen,

Rüdesheim a.R., Aulhausen, Mühlberg, Freitag, 15.08.2025, 18:00 Uhr bis Samstag, 16.08.2025, 07:30 Uhr

(lr) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Frontscheibe eines Autos im Rüdesheimer Ortsteil Aulhausen eingeschlagen. Der weiße Renault Master stand hierbei in der Straße "Mühlberg" auf einem Parkplatz.

Die Polizei in Rüdesheim nimmt Hinweise unter der (06722) 9112-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell