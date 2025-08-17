POL-RTK: +++Streitigkeiten enden in einer Auseinandersetzung +++Spielautomat aufgebrochen+++Betrunkener Radfahrer stürzt+++PKW beschädigt und geflüchtet+++

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

+++Streitigkeiten enden in einer Auseinandersetzung +++

Bad Schwalbach, Kurpark, Freitag, 15.08.2025, 12:25 Uhr

Ein 25- jähriger Bad Schwalbacher und ein 22-jähriger Heidenroder trafen sich zufällig bei einem Spaziergang im Kurpark in Bad Schwalbach. Aufgrund von länger andauernden privaten Streitigkeiten untereinander gingen Beide aufeinander los. Bei der Rauferei wurde der 25-Jährige leicht verletzt und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Gegen beide wird bezüglich einer wechselseitigen Körperverletzung ermittelt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06124-70780 entgegen.

+++Spielautomat aufgebrochen+++

Taunusstein, Platter Str. 35, Freitag 15.08.2025, 19:05 Uhr

Im Vorraum der dortigen Pizzeria wurde ein Geldspielautomat aufgebrochen und 790 EUR Bargeld entwendet. Bei dem Aufbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06124-70780 entgegen.

+++Betrunkener Radfahrer stürzt+++

Gemarkung Hohenstein, L3032, zwischen Hennethal und Strinz-Margarethä, Freitag, 15.08.2025, 22:06 Uhr

Ein 58-jährige Hohensteiner befährt mit seinem Fahrrad die L3032 und stürzt, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, im Bereich einer Rechtskurve in den dortigen Graben. Bei dem Sturz wurde der Radfahrer leichtverletzt und im Anschluss in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert. Ihn erwartet nun eine Anzeige bezüglich der Trunkenheitsfahrt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06124-70780 entgegen.

+++PKW beschädigt und geflüchtet+++

Bad Schwalbach, Bahnhofstraße 8-10, dortiger REWE Parkplatz, Samstag 16.08.2025, 21:18 Uhr

Beim rückwärts Ausparken wurde ein 7er BMW im Bereich der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Verursacher flüchtete unerkannt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000 EUR geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06124-70780 entgegen.

