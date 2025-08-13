PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Bronzestatue von Friedhof entwendet +++ Einbruch in Wohnung +++ Fahrzeug beschädigt

Bad Schwalbach (ots)

1. Bronzestatue von Friedhof entwendet,

Schlangenbad-Georgenborn, Mainstraße, Samstag, 09.08.2025, 15:50 Uhr bis Montag, 11.08.2025, 17:40 Uhr

(fh)Zwischen Samstag und Montag hatten Edelmetalldiebe im Schlangenbader Ortsteil Georgenborn eine Bronzestatur im Visier. Im Zeitraum von Samstag, 15:50 Uhr bis Montag, 17:40 Uhr suchten die Langfinger einen Friedhof in der Mainstraße auf und machten sich dort an der Bronzestatur eines Grabes zu schaffen. Es gelang ihnen, diese abzumontieren und damit zu flüchten. Der Wert wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizeistation Bad Schwalbach ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Einbruch in Wohnung,

Idstein, Hertastraße, Festgestellt: Montag, 11.08.2025, 15:00 Uhr

(fh)Einbrecher sind in den vergangenen Tagen in eine Wohnung in der Hertastraße in Idstein eingestiegen. Am Montagnachmittag stellten die Bewohner aus dem zweiten Obergeschoss fest, dass Unbekannte während ihrer urlaubsbedingten Abwesenheit die Wohnräume betreten und Bargeld sowie Schmuck daraus gestohlen hatten. Wann und wie die Täter in die Wohnung gelangt waren ist derzeit noch unklar.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise in der Sache unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Fahrzeug beschädigt,

Idstein, In der Eisenbach, Sonntag, 10.08.2025, 20:10 Uhr bis Montag, 11.08.2025, 08:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag beschädigte ein Unbekannter alle Reifen eines in Idstein geparkten Fahrzeugs. In einem unbeobachteten Moment begab sich der Täter in der Straße "In der Eisenbach" zu einem dort geparkten Seat Cupra Terramar und manipulierte an allen vier Reifen. Daraufhin verloren diese Luft und waren in ihrer Funktion eingeschränkt. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar, Hinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell