PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Fahrzeugführer bei Frontalzusammenstoß tödlich verunfallt

Bad Schwalbach (ots)

L3273 zwischen Niederseelbach und L3026

Dienstag, 12.08.2025, 16:20 Uhr,

(De) Am Dienstagnachmittag kam es auf der L3273 zu einem Frontalzusammenstoß zweier PKW.

Ein 26-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Niedernhausen befuhr mit seinem PKW Renault die L3273 aus Richtung L3026. Im Verlauf einer Rechtskurve kam er nach links auf die Gegenfahrbahn ab und stieß frontal mit dem entgegenkommenden 90-jährigen Idsteiner Fahrzeugführer eines Hyundai zusammen.

Der Fahrer des Hyundai wurde im Fahrzeug eingeklemmt und durch den Zusammenstoß tödlich verletzt. Er verstarb nach Reanimationsversuchen durch die Rettungskräfte noch an der Unfallstelle.

Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Totalschaden.

Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft Wiesbaden die Hinzuziehung eines Unfallgutachters angeordnet.

Die L3273 war für die Dauer der Unfallaufnahme für einen Zeitraum von ca. 4 Stunden voll gesperrt und sorgte für entsprechende Verkehrsstörungen.

Die Polizeistation Idstein hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 zu melden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell