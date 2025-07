Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ins Schwimmbad eingebrochen

Schmalkalden (ots)

In der Zeit von Sonntagabend, 22:30 Uhr, bis Montagmorgen, 06:45 Uhr begaben sich bislang unbekannte Täter auf das Gelände eines Schwimmbades in der Straße "Am Schwimmbad" in Schmalkalden. Sie drangen gewaltsam in das Kassenhäuschen ein und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die Polizei sicherte Spuren und bittet Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0167667/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell