LPI-GTH: Zeugen nach Containeraufbruch gesucht

Nesse-Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots) - Am 15. Juni, in der Zeit zwischen 02.50 Uhr und 09.50 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam in ein Sportlerheim in Ingersleben ein. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 1.500 Euro. Zusätzlich dazu erlangten der oder die Täter Bargeld in Höhe eines unteren dreistelligen Eurobetrages. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha ...

