Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei stellt brennenden Pkw fest

Greifswald (ots)

Während einer Streifenfahrt in der heutigen Nacht stellten Beamte des Polizeihauptreviers Greifswald gegen 00:10 Uhr an einem Pkw einen brennenden Reifen fest. Das Fahrzeug der Marke Mercedes Benz parkte zum Zeitpunkt der Feststellung auf einem Anliegerparkplatz in der Brinkstraße. Nachdem die Polizisten die Feuerwehr informierten, konnten sie den brennenden Reifen mittels Feuerlöscher löschen und so ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Fahrzeug verhindern. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes der Brandstiftung und sucht nach Zeugen, die Angaben zu Tat oder Täter machen können. Bitte wenden Sie sich telefonisch an das Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834 540-0, an jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de .

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg

