Bundespolizeidirektion München: Festnahme an der Grenze Zoll und Bundespolizei schicken verurteilten Drogendealer ins Gefängnis

Waidhaus (ots)

Waidhaus - Beamte der Kontrolleinheit Verkehrswege des Zolls (KEV) und der Bundespolizei haben am Samstagabend (15. Februar) bei Waidhaus einen mit Haftbefehl gesuchten Drogendealer festgenommen und der Justiz überstellt.

Der 26-jährige Bulgare war auf dem Weg nach Tschechien als ihn die Zöllner in Waidhaus kontrollierten. Dabei stellten die Beamten ein Fahndungsersuchen der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main fest. Die Justizbehörde erließ Haftbefehl gegen den 26-Jährigen, weil er seine Freiheitsstrafe nicht angetreten hatte. Das Amtsgericht Frankfurt hatte den Bulgaren bereits im Februar 2021 wegen mehreren Fällen des Herstellens und Handelns mit Drogen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt. Zöllner nahmen den gesuchten Straftäter nun in Waidhaus fest und übergaben ihn Beamten der Bundespolizei. Diese übergaben den Osteuropäer in die Hände der Justiz. Er wird seine Reise wohl erst in knapp zwei Jahren fortsetzen können.

