Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Einbruchschutzberater und Präventionsexperten mit Infostand auf Wochenmarkt vertreten

Straelen (ots)

Mit einem Infostand auf dem Straelener Wochenmarkt stehen am Donnerstag, 10. April 2025, die Präventionsberater der Kreispolizeibehörde Kleve, Kriminalhauptkommissar Jürgen Lang und Kriminaloberkommissar Michael Weyers, interessierten Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. In der Zeit von 13:00 bis 17:00 Uhr beantworten sie Fragen rund um das Thema Einbruchschutz und erläutern, wie man Heim und Hof sichern kann. Darüber hinaus beraten die beiden Experten auch gezielt lebensältere Menschen, wie sie sich vor Straftaten schützen können. Besuchen Sie Jürgen Lang und Michael Weyers also gerne am Infostand und kommen Sie mit den Polizeibeamten ins Gespräch. (cs)

