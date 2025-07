POL-HAM: Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots) - Innerhalb von einer halben Stunde brach ein oder mehrere bislang Unbekannte am Samstag, 19. Juli, in eine Wohnung an der Sternstraße ein. Die Täter hebelten in der Zeit von 12 bis 12.30 Uhr die Eingangstür auf und durchwühlten anschließend diverse Schränke und Schubladen. Sie entwendeten Bargeld aus der Wohnung. Hinweise zu dem oder die Täter nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 ...

