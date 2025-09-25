Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in einer Rehaklinik in Bad Sülze

Bad Sülze (ots)

In der vergangenen Nacht (25.09.2025) wurde kurz vor 03:00 Uhr über die Integrierte Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg Rauchentwicklung in der Reha-Klinik in Bad Sülze gemeldet. Vor Ort stellte es sich so dar, dass die sich im Einsatz befindlichen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr mitteilten, dass der Brandherd augenscheinlich in einem Technikraum liege.

Da dieser ausschließlich durch den Netzbetreiber betretbar war, gestalteten sich die Löscharbeiten zunächst schwierig. Mit Unterstützung des Netzbetreibers konnte der Feuerwehr jedoch der Zutritt ermöglicht werden. Dadurch kam es in einigen Straßen von Bad Sülze kurzzeitig zu einem Stromausfall. In Folge des Brands und der Löscharbeiten musste ein kompletter Flügel der Klinik mit 80 Personen evakuiert werden. Es waren 80 Kameraden verschiedener Freiwilliger Feuerwehren zur Brandbekämpfung im Einsatz.

Derzeit liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden vor. Der Schaden beläuft sich auf circa 100.000 Euro. Die evakuierten Personen wurden später in andere Gebäudebereiche der Klinik verteilt. Es wurde niemand verletzt.

