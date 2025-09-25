PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in einer Rehaklinik in Bad Sülze

Bad Sülze (ots)

In der vergangenen Nacht (25.09.2025) wurde kurz vor 03:00 Uhr über die Integrierte Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg Rauchentwicklung in der Reha-Klinik in Bad Sülze gemeldet. Vor Ort stellte es sich so dar, dass die sich im Einsatz befindlichen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr mitteilten, dass der Brandherd augenscheinlich in einem Technikraum liege.

Da dieser ausschließlich durch den Netzbetreiber betretbar war, gestalteten sich die Löscharbeiten zunächst schwierig. Mit Unterstützung des Netzbetreibers konnte der Feuerwehr jedoch der Zutritt ermöglicht werden. Dadurch kam es in einigen Straßen von Bad Sülze kurzzeitig zu einem Stromausfall. In Folge des Brands und der Löscharbeiten musste ein kompletter Flügel der Klinik mit 80 Personen evakuiert werden. Es waren 80 Kameraden verschiedener Freiwilliger Feuerwehren zur Brandbekämpfung im Einsatz.

Derzeit liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden vor. Der Schaden beläuft sich auf circa 100.000 Euro. Die evakuierten Personen wurden später in andere Gebäudebereiche der Klinik verteilt. Es wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Caroline Kohl
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-2041
E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 03:48

    POL-NB: Brennender Lkw auf der BAB 20

    BAB 20 / Jarmen (LK V-G) (ots) - Am 24.09.2025 wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg durch Beamte der Bundespolizei um 20:12 Uhr ein brennender LKW auf der BAB 20 gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 62-jährige polnische Fahrzeugführer die Autobahn in Fahrtrichtung Lübeck und bemerkte zwischen den Anschlussstellen Anklam und Jarmen eine Qualmentwicklung an einem Reifen. Der ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 01:51

    POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

    Tutow/Jarmen (ots) - Am 24.09.2025 kam es gegen 18:05 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 102 bei Zemmin (Vorpommern-Greifswald). Der 49-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Pkw VW geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Traktor mit Anhänger. Die Traktorfahrerin konnte trotz Gefahrenbremsung den Zusammenstoß beider Fahrzeuge nicht ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 20:45

    POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkohol mit leichtverletzter Person

    Löcknitz (ots) - Am 24.09.2025, gegen 16:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Der 62-jährige deutsche Fahrzeugführer befuhr die L283 aus Löcknitz kommend in Richtung Retzin. Zirka einen Kilometer hinter dem Ortsausgangschild Löcknitz kam der Fahrer mit seinem Moped nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Ersthelfern ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren