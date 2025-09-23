Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hornberg - Einbruch in ein Gerätehaus

Hornberg (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, 18:15 Uhr und Montag, 16:15 Uhr, soll es in der Frombachstraße zu einem Einbruch in ein Gerätehaus gekommen sein. Bislang unbekannte Täterschaft soll sich durch Aufhebeln der Türe gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeit verschafft und mehrere Getränkekisten entwendet haben. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt, der genaue Diebstahlschaden ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden unter der Rufnummer 07832 97592-0 um Kontaktaufnahme gebeten.

/th

