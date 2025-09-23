Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Kollision dreier Fahrzeuge

Baden-Baden (ots)

Am Montagabend kam es im Bereich der Rotenbachtalstraße zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Gegen 17:30 Uhr soll eine 23-jährige Ford-Fahrerin von der Wolfschlucht kommend in Richtung Baden-Baden unterwegs gewesen sein, als sie in einer Linkskurve auf Grund der Witterungsverhältnisse und nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geriet und mit einer entgegenkommenden 46-Jährigen VW Golf-Lenkerin kollidierte. Im weiteren Verlauf soll die 23-Jährige weiter geschleudert worden sein und mit dem Fahrzeugheck eine weitere im Gegenverkehr bergwärts fahrende 56-jährige Audi-Fahrerin erfasst haben. Alle drei wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 45.000 Euro.

