Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Kollision dreier Fahrzeuge

Baden-Baden (ots)

Am Montagabend kam es im Bereich der Rotenbachtalstraße zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Gegen 17:30 Uhr soll eine 23-jährige Ford-Fahrerin von der Wolfschlucht kommend in Richtung Baden-Baden unterwegs gewesen sein, als sie in einer Linkskurve auf Grund der Witterungsverhältnisse und nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geriet und mit einer entgegenkommenden 46-Jährigen VW Golf-Lenkerin kollidierte. Im weiteren Verlauf soll die 23-Jährige weiter geschleudert worden sein und mit dem Fahrzeugheck eine weitere im Gegenverkehr bergwärts fahrende 56-jährige Audi-Fahrerin erfasst haben. Alle drei wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 45.000 Euro.

/th

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

