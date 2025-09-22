Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, B462 - Zeugenaufruf nach gefährlicher Fahrweise

Gernsbach (ots)

Nach verdächtigen Beobachtungen in der Nacht auf Samstag sind Beamte des Polizeireviers Gaggenau auf der Suche nach Zeugen. Drei Fahrzeuge sollen kurz nach 2:30 Uhr auffällig schnell auf der B462 in Richtung Weisenbach unterwegs gewesen sein. Ersten Erkenntnissen zufolge haben die noch unbekannten Autofahrer dort mehrfach Fahrzeuge überholt und möglicherweise auch das Rotlicht einer Baustellenampel in Hilpertsau missachtet. Wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen wurden nun Ermittlungen eingeleitet. Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten der nun Gesuchten eventuell gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 zu melden.

/ma

