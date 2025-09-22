PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, B500 - Unfallflucht, Hinweise erbeten

Bühl (ots)

Die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden hoffen nach einer Unfallflucht am Freitagabend auf der B500 im Bereich der L83 bei Sand auf Hilfe aus der Bevölkerung. Ein bislang unbekannter Kraftrad-Fahrer soll auf der B500 in Richtung Baden-Baden unterwegs gewesen sein, als er gegen 18:45 Uhr, mutmaßlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in einem dortigen Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn abkam. Folglich soll er mit einer Schutzplanke kollidiert sein, welche hierdurch beschädigt wurde. Ohne sich um seine Feststellungspflichten zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Der noch Unbekannte soll laut Zeugen einer Gruppe Motorradfahrern angehört haben. Ein Mann, der möglicherweise ebenfalls dieser Motorradgruppe zuzuordnen ist, soll später an die Unfallörtlichkeit zurück gekommen sein, um sein zuvor abgestelltes Motorrad abzuholen. Bei der Wegfahrt hat er die Anhaltesignale eines Polizisten missachtet und fuhr in Richtung Baden-Baden davon. Die an der Unfallörtlichkeit festgestellten Fahrzeugteile geben Hinweise auf das Kraftrad des Unfallverursachers. Es dürfte sich hierbei um eine KTM 1290 SD aus dem Jahr 2023 in der Farbe Orange handeln. Hinweise zu dem nun gesuchten Unfallflüchtigen werden unter der Telefonnummer: 07221 97230-0 beim Verkehrsdienst Baden-Baden entgegengenommen.

/th

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

