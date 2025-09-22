Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach, Unterentersbach - Geldbeutel gestohlen, Zeugen gesucht

Zell am Harmersbach, Unterentersbach (ots)

Während ein 77-Jähriger am Freitagmittag sein Auto in einem Waschpark in der Straße "Zur Spitzmühle" waschen wollte, nutzte ein vermeintlicher "Helfer" die Chance und entwendete ersten Erkenntnissen zufolge den Geldbeutel des Seniors. Letzterer war gegen 14:30 Uhr am Kassenautomaten der Anlage tätig, als er kurz um die Ecke zu seinem Auto ging. Bei seiner Rückkehr bemerkte der 77-Jährige nicht nur das Fehlen seiner Geldbörse, auch von dem zuvor bei dem technischen Problem als "Helfer" fungierenden Mann fehlte jede Spur. Die Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach sind nun auf der Suche nach Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrnehmen konnten. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07835 54749-0 bei der Polizei zu melden.

/ma

