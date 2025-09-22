PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OG: Zell am Harmersbach, Unterentersbach - Geldbeutel gestohlen, Zeugen gesucht

Zell am Harmersbach, Unterentersbach (ots)

Während ein 77-Jähriger am Freitagmittag sein Auto in einem Waschpark in der Straße "Zur Spitzmühle" waschen wollte, nutzte ein vermeintlicher "Helfer" die Chance und entwendete ersten Erkenntnissen zufolge den Geldbeutel des Seniors. Letzterer war gegen 14:30 Uhr am Kassenautomaten der Anlage tätig, als er kurz um die Ecke zu seinem Auto ging. Bei seiner Rückkehr bemerkte der 77-Jährige nicht nur das Fehlen seiner Geldbörse, auch von dem zuvor bei dem technischen Problem als "Helfer" fungierenden Mann fehlte jede Spur. Die Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach sind nun auf der Suche nach Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrnehmen konnten. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07835 54749-0 bei der Polizei zu melden.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

  • 22.09.2025 – 10:19

    POL-OG: Offenburg, Rammersweier - E- Scooter-Fahrerin erfasst

    Offenburg, Rammersweier (ots) - Die Vorfahrtsmissachtung einer 71-jährigen Ford-Fahrerin dürfte am Samstagnachmittag ursächlich für einen Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten E-Scooter-Fahrerin gewesen sein. Gegen 15 Uhr befuhr die 71-Jährige die K5369 von Durbach kommend in Richtung Offenburg, als sie im Kreisverkehr der Durbacher Straße/Weinstraße die Vorfahrt einer sich bereits im Kreisverkehr befindlichen ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 10:01

    POL-OG: Rastatt - Unfall bei Straßenüberquerung

    Rastatt (ots) - Ein Vater ist am Sonntagvormittag zusammen mit seinem Sohn in der Wilhelm-Busch-Straße von einem herannahenden Auto erfasst und hierdurch verletzt worden. Gegen 10 Uhr soll ein 50-Jähriger zunächst mit seinem Auto auf einem dortigen Parkstreifen gehalten haben, ausgestiegen sein und anschließend gemeinsam mit seinem 10-jährigen Sohn durch die dort geparkten Fahrzeuge hindurch auf die Fahrbahn getreten ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 10:46

    POL-OG: Gernsbach, Reichental - Motorradfahrer schwer verletzt

    Gernsbach, Reichental (ots) - Schwere Verletzungen zog sich am Samstag gegen 15.15 Uhr ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Kaltenbronner Straße zu. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 30-jährige Fahrer einer KTM die L76b bergwärts von Reichental kommend in Richtung Kaltenbronn. In einer Rechtskurve kam er aus bislang unbekannten Gründen von der Straße ab und prallte gegen einen Stein. Der Biker zog ...

    mehr
