Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, Reichental - Motorradfahrer schwer verletzt

Gernsbach, Reichental (ots)

Schwere Verletzungen zog sich am Samstag gegen 15.15 Uhr ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Kaltenbronner Straße zu. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 30-jährige Fahrer einer KTM die L76b bergwärts von Reichental kommend in Richtung Kaltenbronn. In einer Rechtskurve kam er aus bislang unbekannten Gründen von der Straße ab und prallte gegen einen Stein. Der Biker zog sich bei dem Aufprall schwere Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. /bab

