Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau, L 92 - Zeugen nach Verkehrsdelikten gesucht

Oppenau (ots)

Nach einer halsbrecherischen Fahrt und mehreren Verkehrsdelikten sind die Beamten des Polizeipostens Oppenau auf der Suche nach Zeugen. Bereits am Donnerstag vergangener Woche, 11. September, soll der Fahrer eines schwarzen Audi A7 gegen 18:20 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmer auf der Fahrt von Oppenau in Richtung B 500 auf der L 97 gefährdet haben. So soll er zunächst einem Pkw sehr dicht aufgefahren sein und diesen im Verlauf einer nicht einsehbaren Linkskurve überholt haben. Da Gegenverkehr auftrat, musste der Audi-Fahrer nach rechts ausweichen, wo sich zu diesem Zeitpunkt der Überholte befand. Dieser wich darauf hin ebenfalls nach rechts aus, teilweise ins Bankett. Ein entgegenkommendes Motorrad und ein entgegenkommender, heller Pkw sollen durch deren Ausweichen ebenfalls nur knapp eine Kollision vermieden haben. Im weiteren Verlauf soll es zu einem weiteren Überholen einer Fahrzeugkolonne trotz Gegenverkehrs gekommen sein, bei dem auch ein Wohnmobilgespann ins Schlingern gekommen sein soll. Fahrzeugführer, die durch die Fahrweise gefährdet wurden, wie auch Zeugen, welche die auffällige Fahrweise beobachtet haben, melden sich unter der Telefonnummer 07804 - 910883 bei den Beamten des Polizeipostens Oppenau.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell