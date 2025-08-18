PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei Verletzte: 62-jähriger Motorradfahrer mit Rettungshubschrauber in Klinik

Jossgrund (ots)

(lei) Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat am Sonntagnachmittag zum Einsatz eines Rettungshubschraubers auf der Landesstraße 2905 in der Nähe von Lettgenbrunn geführt.

In Höhe eines Golfplatzes waren gegen 16.20 Uhr ein Mercedes und ein Motorrad kollidiert. Der 62 Jahre alte Kradfahrer, der nach ersten Erkenntnissen in den Gegenverkehr geriet und mit dem entgegenkommenden CLS nahezu frontal zusammenstieß, erlitt bei dem Aufprall und dem folgenden Sturz schwere Verletzungen und wurde anschließend in ein Krankenhaus geflogen. Seine Maschine landete in einer angrenzenden Wiese. Ein nachfolgender Biker wurde leicht verletzt, da er ein Trümmerteil gegen den Fuß bekam. Der Autofahrer hingegen blieb unverletzt.

Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte aber mehrere tausend Euro betragen. Der Mercedes und das Motorrad mussten abgeschleppt werden, die Straße war vorübergehend gesperrt.

Die Polizeistation Bad Orb sucht nun Zeugen des Unfalls und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06052 9148-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 16.08.2025 – 08:40

    POL-OF: E-Scooter-Fahrerin schwer verletzt

    Bruchköbel (ots) - Gestern kam es gegen 19.10 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mercedes und einem E-Scooter. Der 31-jährige Mercedes-Fahrer beabsichtigte, von der Hauptstraße in den Kreisverkehr in Richtung Friedberger Landstraße einzufahren. Eine 58-jährige Frau aus Bruchköbel überquerte mit ihrem E-Scooter die Hauptstraße. Aufgrund mutmaßlich nicht angepasster Geschwindigkeit konnte sie eine Kollision ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 22:43

    POL-OF: Festnahme nach Schussgeräuschen - Mühlheim am Main

    Mühlheim am Main (ots) - (as) Mehrere Anwohner meldeten am Freitagabend gegen 20 Uhr Knallgeräusche in Mühlheim am Main. Die sofort entsandten Streifen konnten vor Ort, im Bereich Hausener Weg/Lämmerspieler Straße, nach Hinweisen mehrerer Mitteiler einen 41-jährigen Mann vorläufig festnehmen. Dieser soll nach ersten Erkenntnissen mit einer Schreckschusspistole ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren