POL-OF: Zwei Verletzte: 62-jähriger Motorradfahrer mit Rettungshubschrauber in Klinik
Jossgrund (ots)
(lei) Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat am Sonntagnachmittag zum Einsatz eines Rettungshubschraubers auf der Landesstraße 2905 in der Nähe von Lettgenbrunn geführt.
In Höhe eines Golfplatzes waren gegen 16.20 Uhr ein Mercedes und ein Motorrad kollidiert. Der 62 Jahre alte Kradfahrer, der nach ersten Erkenntnissen in den Gegenverkehr geriet und mit dem entgegenkommenden CLS nahezu frontal zusammenstieß, erlitt bei dem Aufprall und dem folgenden Sturz schwere Verletzungen und wurde anschließend in ein Krankenhaus geflogen. Seine Maschine landete in einer angrenzenden Wiese. Ein nachfolgender Biker wurde leicht verletzt, da er ein Trümmerteil gegen den Fuß bekam. Der Autofahrer hingegen blieb unverletzt.
Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte aber mehrere tausend Euro betragen. Der Mercedes und das Motorrad mussten abgeschleppt werden, die Straße war vorübergehend gesperrt.
Die Polizeistation Bad Orb sucht nun Zeugen des Unfalls und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06052 9148-0 zu melden.
