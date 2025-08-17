PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei Männer bei Auseinandersetzung teils schwer verletzt - Zwei Männer vorläufig festgenommen - Rödermark

Rödermark (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen

Zwei Männer bei Auseinandersetzung teils schwer verletzt - Zwei Männer vorläufig festgenommen - Rödermark

(as) Nachdem es am Sonntagmorgen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern kam, bei der mindestens einer schwer verletzt wurde, haben die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Kriminalpolizei in Offenbach die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll es gegen 00.30 Uhr zu Streitigkeiten zwischen den Männern gekommen sein, bei dem auch ein Messer eingesetzt worden sei. Die Männer kamen in Krankenhäuser.

Mit umfangreichen Spurensicherungsmaßnahmen wurde begonnen.

Das Tatmotiv, die Hintergründe der Tat sowie die Anzahl der Personen, die genau an der Auseinandersetzung beteiligt waren, sind nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Hinweis: Rückfragen durch Medienschaffende sind bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt zu richten.

Offenbach, 17.08.2025, Pressestelle, Alexander Schlüter

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

