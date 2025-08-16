Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: E-Scooter-Fahrerin schwer verletzt

Bruchköbel (ots)

Gestern kam es gegen 19.10 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mercedes und einem E-Scooter. Der 31-jährige Mercedes-Fahrer beabsichtigte, von der Hauptstraße in den Kreisverkehr in Richtung Friedberger Landstraße einzufahren. Eine 58-jährige Frau aus Bruchköbel überquerte mit ihrem E-Scooter die Hauptstraße. Aufgrund mutmaßlich nicht angepasster Geschwindigkeit konnte sie eine Kollision mit dem Mercedes nicht mehr verhindern. Da sie keinen Helm trug, zog sie sich durch den Aufprall auf die Windschutzscheibe schwere Kopfverletzungen zu und musste in ein Frankfurter Krankenhaus gebracht werden. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 3.300 Euro.

Offenbach am Main, 16.08.2025, Nicole Steffens - Polizeiführerin vom Dienst

