Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Festnahme nach Schussgeräuschen - Mühlheim am Main

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

(as) Mehrere Anwohner meldeten am Samstagabend gegen 20 Uhr Knallgeräusche in Mühlheim am Main. Die sofort entsandten Streifen konnten vor Ort, im Bereich Hausener Weg/Lämmerspieler Straße, nach Hinweisen mehrerer Mitteiler einen 41-jährigen Mann vorläufig festnehmen. Dieser soll nach ersten Erkenntnissen mit einer Schreckschusspistole mehrfach und offenbar ziellos, unter anderem von einem Balkon, geschossen haben und anschließend mit einem Schlagstock auf die Straße gelaufen sein. Der Mann stand zur Tatzeit vermutlich unter Alkoholeinfluss. Die Hintergründe der Tat sowie die Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz, sind nun Gegenstand kriminalpolizeilicher Maßnahmen. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell