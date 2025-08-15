POL-OF: Kennzeichen entwendet und Reifen platt gestochen: Wer kann Hinweise geben?; Schneller Fahndungserfolg der Polizei nach Verdacht der exhibitionistischen Handlungen; Tiguan zerkratzt und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Kennzeichen entwendet und Reifen platt gestochen: Wer kann Hinweise geben? - Offenbach

(cw) In der Nacht zum Donnerstag gingen Unbekannte einen schwarzen Audi A 3 an, der auf dem Friedhofsparkplatz in der Ulmenstraße geparkt war. In der Zeit zwischen 3 und 4 Uhr entwendeten die Täter beide Kennzeichen mit Zulassung der Hansestadt Hamburg und stachen die Vorderreifen platt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 250 Euro. Zeugenhinweise werden von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

2. Schneller Fahndungserfolg der Polizei nach Verdacht der exhibitionistischen Handlungen - Dreieich

(me) Eine schnelle vorläufige Festnahme gelang Beamten der Polizeistation Langen am späten Donnerstagabend. Nachdem eine junge Frau, gegen 23.45 Uhr, in das Auto eines Unternehmens zur Fahrgastbeförderung gestiegen war, konnte diese beim Verlassen des Wagens im Höhenweg beobachten, wie der Fahrer sich selbst offenbar unsittlich an seinem Geschlechtsteil berührte. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte der mutmaßliche Tatverdächtige zügig ermittelt und im Anschluss daran vorläufig festgenommen werden. Dieser hat sich nun wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlungen zu verantworten.

3. Tiguan zerkratzt: Hinweise erbeten - Mainhausen / Zellhausen

(cb) Einen Sachschaden von etwa 6.000 Euro richtete ein Unbekannter an, als dieser einen Tiguan beschädigte. Der Fahrzeugbesitzer stellte seinen VW mit NOH-Kennzeichen am Donnerstag, gegen 16.55 Uhr, am Fahrbahnrand der Jahnstraße im Bereich der 10er-Hausnummern ab. Als er gegen 18.25 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, musste er feststellen, dass die komplette Beifahrerseite, vermutlich mit einem spitzen Gegenstand, beschädigt wurde. Zeugen wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06182 8930-0 an die Polizei in Seligenstadt.

4. Werkzeuge aus VW Crafter gestohlen - Offenbach / Bieber

(cb) Mehrere elektronische Werkzeuge haben Unbekannte in der Zeit zwischen Donnerstag, 20 Uhr und Freitag, 5 Uhr, aus einem weißen VW gestohlen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten die Täter auf ein Firmengelände in der Jacob-Mönch-Straße, schlugen eine Scheibe des dort abgestellten Crafter ein und entnahmen aus dem Fahrzeuginneren die Werkzeuge. Zur Schadenshöhe kann derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei bittet unter der Kripohotline (Telefonnummer 069 8098-1234) um Zeugenhinweise.

