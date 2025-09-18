POL-OG: Seelbach - Leicht verletzt bei Abbiegeunfall

Mahlberg (ots) - Am Mittwoch in der Zeit zwischen 16 Uhr und 18 Uhr haben sich drei Jugendliche offenbar unbefugt Zutritt zu einem Gartengrundstück im Schmiedeweg verschafft und sich in einem dort abgestellten Wohnwagen aufgehalten. Im Inneren des Fahrzeugs wurde ein Holzschrank aufgebrochen. Ob etwas entwendet wurde war noch nicht bekannt. Die Besitzerin kam zum Grundstück und konnte erkennen, wie das Trio aus dem ...

mehr