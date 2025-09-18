PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OG: Seelbach - Leicht verletzt bei Abbiegeunfall

Seelbach (ots)

Ein leicht verletzter Kraftradfahrer und etwa 2.500 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls am Donnerstagmorgen in der Straße "Am Bahndamm". Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 62 Jahre alte Opel-Fahrerin kurz vor 6:30 Uhr nach links auf den Parkplatz eines dortigen Lebensmittelmarkts abbiegen und kollidierte hierbei mit dem entgegenkommenden Kraftrad eines 61-Jährigen. Der hierdurch leicht verletzte Zweiradlenker wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die mutmaßliche Unfallverursacherin blieb unversehrt.

/wo

